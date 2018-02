Pescara-Cremonese sarà diretta da Baroni di Firenze

Pescara-Cremonese, in programma allo stadio Adriatico sabato 24 febbraio, sarà diretta da Niccolò Baroni di Firenze coadiuvato dai guardalinee Vincenzo Soricaro di Barletta e Marco Scatragli di Arezzo, quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.

Il profilo

Nato il 6 maggio 1983 a Fiesole, Baroni debutta il 4 settembre 2016 nel campionato di serie B con Carpi-Benevento 1-1. In 31 partite tra Serie B e Coppa Italia l’arbitro fiorentino ha estratto 148 gialli (4,67 a partita), 15 rossi (8 diretti) e decretato 11 calci di rigore. Ha incontrato per la prima volta il Pescara nella stagione in corso Parma-Pescara terminata 0-1 e Ascoli-Pescara terminata 1-1 ammonendo sette biancazzurri. Nei quattro precedenti con Baroni la Cremonese ha vinto 2 volte e pareggiato altrettante con nove giocatori ammoniti e uno espulso.

Il precedente di Baroni