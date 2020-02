Pescara-Cosenza: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Nuova partita in casa per i biancazzurri, per la seconda volta agli ordini di Legrottaglie dopo le dimissioni di Zauri. All'Adriatico questa sera arriva il Cosenza. Ecco la nostra diretta dall'impianto sportivo di Pescara.

Pescara-Cosenza: la cronaca

Buona serata dallo stadio Adriatico. La gara è appena cominciata.

Pronti via, al 2' Melegoni serve Zappa ma l'assist è fuori misura: niente da fare. Al 5' Galano punta i difensori ma la palla finisce in angolo: nulla di fatto dai successivi sviluppi. Al 10' punizione per il Cosenza: pallone lunghissimo di Sciaudone che si spegne abbastanza lontano dalla porta. All'11 contropiede pericolosissimo di Rivière: il francese si invola come un falco verso l'area avversaria e, a tu per tu con Fiorillo, calcia, mandandola a un soffio dal palo sinistro. Brivido per il Pescara!

Al 14' punizione di D'Orazio, cui segue un batti e ribatti in area con ultimo tocco di testa che supera la traversa. Al 19' Monaco rimane a terra per un colpo rimediato in pieno viso, poi rientra regolarmente in campo. Al 26' c'è una grande occasione per gli ospiti: tiro insidioso di D'Orazio, la palla termina sul primo palo e, subito dopo, Fiorillo blocca la sfera. Al 28' si rivede Rivière: il vice capitano del Cosenza entra in area ma perde il controllo del pallone e, a causa di un problema muscolare, viene immediatamente sostituito.

Espulso Palmiero

In pieno recupero del primo tempo, il Pescara rimane in dieci uomini: cartellino rosso a Palmiero per doppia ammonizione. Segue una punizione di Pierini, che si stampa sulla traversa. Si va negli spogliatoi con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Il pubblico è furioso con l'arbitro.

Inizia la seconda frazione. Al 4' la punizione di Memushaj si conclude verso il primo palo, dove Maniero non arriva: palla di poco sul fondo. Al 7' Cosenza in vantaggio con un'incocciata di Asencio su cross di Prezioso! Al 12' si ristabilisce la parità numerica in campo: espulso anche Sciaudone del Cosenza per un brutto fallo su Galano. Al 22' il punteggio non cambia: gli ospiti continuano a condurre la partita per 0-1. Al 24', su traversone di Crecco, il Pescara pareggia con Zappa, autore di una bella botta al volo: 1-1!

Al 28' viene espulso dalla panchina calabrese Trinchera. Al 29' Pescara vicinissimo al 2-1 con la conclusione di Crecco che finisce all'esterno della rete. Al 33' Maniero cerca di sorprendere Perina lateralmente ma il risultato è un nulla di fatto. Al 41' Bocic si fa parare il suo tentativo da Perina con i piedi.

Al 43' Memushaj viene atterrato in area: l'arbitro non ha dubbi, è rigore! Sul dischetto va Galano e Perina devia sulla traversa: incredibile! Penalty fallito. E, sul fronte opposto, Asencio prende il palo al 47'! Al 49' il grandissimo goal di Bocic che con un diagonale destro beffa Perina e sigla il 2-1! Partita pazzesca!!!! Al 50' Cosenza in 9 uomini: espulso anche l'ex Kanoute!

Finisce così: Pescara-Cosenza 2-1.