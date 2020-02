Pescara - Cosenza: i convocati biancazzurri

Ecco i giocatori biancazzurri convocati da mister Legrottaglie per il match di domani 3 febbraio in programma allo stadio Adriatico - Cornacchia dalle 21 contro il Cosenza. Grande assente il neoacquisto Pucciarelli, attaccante proveniente dal Chievo, per infortunio.

Durante l'allenamento di ieri 1 febbraio infatti ha avuto un risentimento muscolare dopo un contrasto di gioco, che si è riproposto nella giornata odierna costringendolo a fermarsi in maniera precauzionale. Domani saranno effettuati accertamenti medici per stabilire la causa e l'entità del fastidio.

1 Fiorillo Vincenzo

12 Alastra Fabrizio

22 Farelli Simone

7 Elizalde Edgar

28 Marafini Andrea

3 Del Grosso Cristiano

18 Bettella Davide

6 Scognamiglio Gennaro

27 Zappa Gabriele

40 Masciangelo Edoardo

16 Drudi Miko

25 Crecco Luca

8 Memushaj Ledian

5 Bruno Alessandro

37 Kastanos Grigoris

35 Melegoni Filippo

20 Palmiero Luca

13 Clemenza Luca

29 Borrelli Gennaro

11 Galano Cristian

19 Maniero Riccardo

41 Bocic Milos

21 Mane Ibrahima

17 Pavone Fabian