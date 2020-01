Pescara-Cosenza, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Pescara-Cosenza, ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B che si giocherà in posticipo serale lunedì 3 febbraio allo stadio Adriatico, con fischio d'inizio alle ore 21.

I biancazzurri arrivano carichi a questo appuntamento dopo la bella (e inaspettata) vittoria per 2-0 a Udine contro il Pordenone che ha inaugurato il nuovo corso con Nicola Legrottaglie in panchina. Tagliandi in vendita da martedì 28 gennaio:

nei circuiti Listicket

sulla pagina ufficiale del Pescara Calcio

all'Official Store del Pescara Calcio in via Carducci 69

Inoltre il botteghino, lato curva nord, sarà aperto il giorno della gara. Qui di seguito, invece, il costo dei biglietti, settore per settore: