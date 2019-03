Pescara-Cosenza, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 15 marzo

Dopo la brutta sconfitta contro il Cittadella, per il Pescara è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato: venerdì 15 marzo allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” arriverà il Cosenza. Fischio d'inizio fissato alle ore 21.

I biglietti per assistere alla gara saranno in vendita a partire dalle ore 10 di lunedì 11 marzo, con possibilità di acquisto on-line sulla pagina ufficiale www.pescaracalcio.com, nei punti vendita Listicket e al The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. Inoltre, il giorno stesso del match sarà aperto il botteghino dell'Adriatico.

Costo biglietti:

CURVA NORD – intero 12 euro, ridotto 9 euro

CURVA SUD – intero 12 euro, ridotto 9 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 17 euro, ridotto 12 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro, ridotto 18 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 32 euro, ridotto 22 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 45 euro, ridotto 32 euro

POLTRONISSIME e VIP – intero 80 euro, ridotto 55 euro

Riduzioni:

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed Enti convenzionati

Settore ospiti: