Biancazzurri verso Pescara-Cittadella, ma Kastanos si ferma

Biancazzurri verso Pescara-Cittadella, anticipo del venerdì in programma all'Adriatico il prossimo 14 febbraio alle ore 21, ma nel frattempo Grigoris Kastanos si ferma per quasi un mese, a causa di un problema muscolare, dopo aver dovuto lasciare il campo domenica a Chiavari durante la gara contro la Virtus Entella.

Il giocatore, infatti, sul suo profilo Instagram ha scritto che «mi devo fermare purtroppo per un po' di tempo a causa di un piccolo incidente di percorso. Ritornerò presto». Ieri Kastanos non si è allenato al centro sportivo Vestina di Montesilvano in attesa di esami strumentali. Per tutti agli altri, sotto la guida tecnica di mister Legrottaglie, questo è stato il report:

lavoro aerobico e di forza

esercitazioni di possesso palla

partitella finale per il gruppo

differenziato per Balzano, Campagnaro, Busellato e Di Grazia

Oggi, sempre al centro sportivo Vestina, si è tenuta una seduta mattutina.