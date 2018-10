Pescara-Cittadella: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Tutto pronto allo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" per la sfida tra Pescara e Cittadella. I biancazzurri ospitano i veneti per cercare di mantenere il primo posto in classifica dopo le ultime vittorie contro Spezia e Benevento, che hanno regalato alla squadra di Pillon la vetta del campionato di Serie B.

Pescara-Cittadella: la cronaca

Primo brivido della giornata al 15': Mancuso prova il destro e la sfera finisce fuori di poco. I padroni di casa mancano l'appuntamento con il vantaggio. Al 38' si fa sotto Machin ma la palla non centra lo specchio della porta. Il primo tempo termina sul pareggio a reti bianche: 0-0. Finora è palesemente superiore il centrocampo del Cittadella.

Pescara-Cittadella: il tabellino

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Machin, Brugman, Memushaj; Marras, Monachello, Mancuso. A disp.: Kastrati, Farelli, Campagnaro, Ciofani, Elizalde, Fornasier, Scognamiglio, Crecco, Melegoni, Palazzi, Antonucci, Cocco, Del Sole. All. Pillon

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Proia, Iori, Branca ; Schenetti; Finotto, Scappini. A disp.: Maniero, Camigliano, Cancellotti, Rizzo, Siega, Pasa, Settembrini, Malcore, Panico, Strizzolo. All. Venerato

Arbitro: Sacchi di Macerata

Recupero: 2' nel primo tempo