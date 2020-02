Pescara-Cittadella: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Nuova partita in casa per i biancazzurri, per la quarta volta agli ordini di Legrottaglie dopo le dimissioni di Zauri. All'Adriatico questa sera arriva il Cittadella.

Bisogna subito ripartire dopo la sconfitta subita in trasferta contro la Virtus Entella. Debutto rinviato per il neo acquisto Bojinov. Ecco la nostra diretta dall'impianto sportivo di Pescara.

Pescara-Cittadella: la cronaca

Buona serata dallo stadio Adriatico. La gara è appena cominciata. Pronti via, al 1' c'è subito un corner conquistato dagli ospiti, azione che nasce da un errore in disimpegno di Palmiero. 2' contropiede di Galano che allarga un pò in ritardo a destra su Bocic che si vede murare il tentativo dal limite

Si combatte su ogni pallone. Il tecnico Legrottaglie incita tantissimo i suoi.

4' sventagliata di Del Grosso per Bocic che lascia rimbalzare una volta di troppo e diventa imprendibile, blocca in uscita Paleari

Al 6' Cittadella in vantaggio! Diaw, dentro l'area piccola, scaglia un destro potentissimo sotto la traversa: 0-1 per gli ospiti e partita già in salita per i biancazzurri.

10' filtrante per Palmiero per Zappa che a tu per tu con il portiere fallisce il primo controllo e si vede anticipare

12' lancio fuori misura di Melegoni per Zappa, sfera sul fondo

14' scontro testa a testa tra Crecco e Ghiringhelli, ha la peggio quest'ultimo che resta a terra, borsa del ghiaccio per lui

19' filtrante che passa per Diaw in area ma il giocatore con Fiorillo in uscita commette carica al portiere. Rientra in campo Iori.

Al 22' cross di Melegoni e grandissimo colpo di testa di Zappa in elevazione: il Pescara pareggia, è 1-1!

26' filtrante di Melegoni per Zappa chiuso in area al momento della conclusione, è angolo. Sugli sviluppi prova a staccare Crecco ma palla sopra la traversa

31' punizione conquistata da Galano al limite dell'area all'altezza del vertice destro, intervento un pò troppo irruento di Perticone già ammonito. Batte Memushaj a giro sul primo palo, buono il tuffo plastico di Paleari ad respingere la sfera!

35' ci prova dai 25 metri Branca con un rasoterra che non spaventa Fiorillo. 40' in campo Elizalde per Del Grosso, costretto a uscire a causa di problemi alla spalla destra.

Pescara-Cittadella: il tabellino

PESCARA (5-3-2): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Del Grosso, Crecco; Memushaj, Palmiero, Melegoni; Galano, Bocic. A disp.: Alastra, Farelli, Elizalde, Marafini, Masciangelo, Bruno, Clemenza, Borrelli, Maniero, Pavone, Manè. All. Legrottaglie

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Rosafio. A disp.: Maniero, Adorni, Benedetti, Ventola, Bussaglia, Vita, Stanco, Gargiulo, Panico, Luppi, De Marchi. All. Venturato

Reti: Diaw 6' pt, Zappa 22' pt