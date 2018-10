Pescara-Cittadella, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 27 ottobre

Sono in vendita dalle ore 10 di oggi, lunedì 22 ottobre, i biglietti per assistere a Pescara-Cittadella, partita di Serie B che il Delfino giocherà in casa sabato 27 ottobre: appuntamento alle ore 15 nello stadio adriatico Giovanni Cornacchia.

Tagliandi disponibili on line sulla pagina ufficiale www.pescaracalcio.com, in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia e a The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69; inoltre il giorno della gara sarà aperto il botteghino dello stadio.