Vigilia di Pescara-Cittadella: terapie per Pucciarelli e Kastanos, aspettando Bojinov

Il Pescara continua gli allenamenti alla vigilia della sfida interna con il Cittadella, in programma domani (venerdì 14 febbraio) dalle ore 21 all'Adriatico.

Ieri mattina i giocatori hanno svolto una seduta tecnico-atletica con lavoro differenziato per Balzano e Di Grazia, e terapie per Pucciarelli e Kastanos. Stamane la squadra si è ritrovata per un allenamento a porte chiuse all'Adriatico, al termine del quale ha parlato l'allenatore Nicola Legrottaglie, confermando che il bulgaro Bojinov ha preferito il Delfino al Catania.

Secondo quanto riferito dal tecnico, infatti, l'ex attaccante della Juventus avrebbe già sostenuto le visite mediche. Tuttavia si attende ancora l'annuncio ufficiale del suo tesseramento in biancazzurro.