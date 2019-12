Pescara - Chievo 0-0: tanto freddo e reti bianche all'Adriatico Cornacchia

Portano a casa un punto a testa il Pescara e il Chievo dal gelido match all'Adriatico Cornacchia. Finisce 0-0 in una partita condizionata anche dal forte vento freddo con poche vere emozioni e molti errori su entrambi i fronti.

PRIMO TEMPO

Al primo minuto di gioco ammonito Masciangelo del Pescara. Al 4' altro cartellino giallo: ammonito Di Noia del Chievo. Al 6' conclusione di Vignato: palla fuori di poco. Al 12' occasione per il Pescara: su un cross conclusione di Scognamiglio che, da posizione favorevole, calcia alto sopra la porta. Al 13' Masciangelo conclude dal limite dell'area, para il portiere scaligero Nardi. Al 23' brivido per il Pescara su un'azione del Chievo: palla che arriva davanti alla porta e viene respinta da Fiorillo, Garritano potrebbe concludere in porta ma viene stoppato da Ciofani. Al 26' conclusione dal lato sinistro dell'area di Masciangelo, palla lontana dallo specchio della porta. Al 28' incredibile occasione mancata da Machin: arriva solo davanti al portiere e tenta un pallonetto, palla sopra la traversa. Al 34' conclusione centrale di Maniero. Al 46' finisce il primo tempo: 0-0.

SECONDO TEMPO