Pescara-Cesena, i giocatori convocati e l'arbitro che dirigerà l'incontro

Sono 24 i biancazzurri convocati dall’allenatore Giuseppe Pillon per la partita di Serie B tra Pescara e Cesena in programma domani (1° maggio) alle ore 15 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Eccoli qui di seguito.

1 FIORILLO Vincenzo

Vincenzo 36 SAVELLONI Luca

Luca 12 BAIOCCO Paolo

Paolo 13 CODA Andrea

Andrea 2 CRESCENZI Alessandro

Alessandro 15 ELIZALDE Edgard

Edgard 24 FIAMOZZI Riccardo

Riccardo 18 FORNASIER Michele

Michele 28 GRAVILLON Andrew

Andrew 27 MAZZOTTA Antonio

Antonio 16 BRUGMAN Gaston

Gaston 23 PERROTTA Marco

Marco 30 CARRARO Marco

Marco 33 COULIBALY Mamadou

Mamadou 26 MACHIN Josè

Josè 14 VALZANIA Luca

Luca 35 BAEZ Jaime

Jaime 11 BUNINO Cristian

Cristian 29 CAPONE Christian

Christian 32 CAPPELLUZZO Pierluigi

Pierluigi 19 COCCO Andrea

Andrea 9 YAMGA Kevin

Kevin 7 MANCUSO Leonardo

Leonardo 17 PETTINARI Stefano

A Chiffi la direzione di Pescara-Cesena

Sarà Daniele Chiffi a dirigere Pescara-Cesena. L’arbitro della sezione di Padova sarà coadiuavato dai signori Dario Cecconi della sezione di Empoli e Marco Chiocchi della sezione di Foligno, quarto ufficiale Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Il profilo

Ingegnere gestionale, nato a Padova il 14 Dicembre del 1984, a soli 33 anni annovera 85 partite in serie B, 38 partite in serie C di cui 2 play-off e un play-out e ben 9 partite in serie A il cui esordio avviene nel maggio 2014 in Sapdoria Napoli terminate 2-5. Nel Luglio 2017 gli viene assegnato il premio Presidenza AIA 2017 in qualità di miglior arbitro di stagione della serie cadetta. Nella stagione corrente ha diretto 19 partite, di cui 2 serie A, 1 Coppa Italia e 16 serie B, estraendo 71 cartellini gialli e 2 espulsioni.

Il precedente

Nel campionato in corso il Sig. Chiffi incontra il Pescara in casa contro l’Avellino, terminata 2 a 1 e con 4 cartellini gialli al termine della partita, 3 per l’Avellino e uno per il Pescara.