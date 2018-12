Pescara calcio Stadio / Viale V. Pepe, 41

Pescara-Carpi 2-0 | Il Delfino risorge grazie a Mancuso e un autogoal di Mbaye

I biancazzurri tornano, almeno per il momento, al primo posto in classifica dopo la vittoria di questa sera, 7 dicembre, all'Adriatico contro gli emiliani. I goal arrivano entrambi nel secondo tempo: al 74' e all'88'. Paura per l'infortunio di Melegoni