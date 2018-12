Serie B: Pescara-Carpi, ecco le pagelle dei biancazzurri

KASTRATI: Non ha affatto risentito dell'incertezza di Perugia. La sua prestazione infonde sicurezza. Buona la presa e attento nelle uscite. In sintesi: bravo. VOTO: 6,5

BALZANO: Meno convincente quando spinge in avanti. Ha tentato più volte la conclusione in porta, calibrando male potenza e precisione. VOTO: 6

SCOGNAMIGLIO: Nessuna esitazione durante le fasi di ripiegamento e di chiusura. Ha tempi e modi simili a chi ha giocato con continuità. Esordio più che positivo. VOTO: 6,5

GRAVILLON: È lui a guidare le retrovie con autorevolezza. Senso della posizione, eleganza nei movimenti e tenacia negli interventi fanno di lui il nuovo Thuram. VOTO: 7

DEL GROSSO: Si affaccia più volte nella trequarti avversaria indovinando un paio di cross, ma appare sempre timido, quasi titubante, ogni qual volta è chiamato ad avanzare. VOTO: 6

MEMUSHAJ: Non avendo un'opposizione asfissiante e senza subire il pressing dei carpigiani, ha più facilità di esecuzione. Partecipa alla manovra finale e cerca la via della rete. VOTO: 6,5

BRUGMAN: La sua è stata una partita in chiaroscuro. Si percepisce in maniera evidente che è un signor giocatore, ma appare bloccato, senza l'estro e la fantasia che lo contraddistinguono. VOTO: 5,5

MELEGONI: La pedina che mancava a questo scacchiere e che, purtroppo, mancherà di nuovo per colpa di un brutto infortunio. Piede vellutato e ottima visione di gioco, ricorda un giovanissimo Allegri. VOTO: 7

MACHIN (dal 53'): Si riprende il suo posto e gioca con intelligenza, evitando i personalismi. Lancia Mancuso verso il goal che chiude la contesa. VOTO: 6,5

MARRAS: Lavoro utile, a volte essenziale, che svolge con sacrificio e tanta corsa. Può diventare indispensabile se centrasse il bersaglio ogni tanto. VOTO: 6

PALAZZI (dall'87'): Resta complicato giudicarlo per quel poco che si è visto. Sette minuti di partita sono obiettivamente troppo pochi. Un cambio comunque giudizioso da parte di Pillon. S.V.

MONACHELLO: Ha l'aria di chi teme la concorrenza e fa di tutto per mettersi in mostra, eccedendo però nelle conclusioni impossibili. Si divora un gol già fatto. VOTO: 5,5

CIOFANI (dall'83'): Vale lo stesso discorso fatto per Palazzi. Adesso deve accontentarsi del ruolo di rincalzo importante, ma avrà tempo e modo per rifarsi. S.V.

MANCUSO: Segna ancora con un tiro in corsa fulminante. Ruba palloni agli avversari, crea spazi invitanti e lotta per la maglia. Come dare torto a Rosario il tabaccaio? #mancusofaligol VOTO: 7,5

PILLON: Probabilmente si sta rendendo conto di non avere una rosa di fuoriclasse in grado di ammazzare il campionato, ma fa di necessità virtù con oculatezza e meno spavalderia. VOTO: 6,5