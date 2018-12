Pescara-Carpi, il prezzo dei biglietti per l'anticipo del 7 dicembre

Aperta ufficialmente oggi, lunedì 3 dicembre, la vendita dei biglietti per la partita Pescara-Carpi, che i biancazzurri giocheranno allo stadio Adriatico-Cornacchia venerdì 7 dicembre per l'anticipo di Serie B.

Fischio di inizio alle ore 15.

Tagliandi disponibili online sulla sito internet ufficiale www.pescaracalcio.com e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia, oltreché a allo store ufficiale Pescara Calcio, in via Carducci 69, e al botteghino dello stadio il giorno stesso della gara.

Costo biglietto:

CURVA NORD – intero 12 euro ridotto 9 euro

– intero ridotto CURVA SUD – intero 12 euro ridotto 9 euro

– intero ridotto TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 17 euro ridotto 12 euro

– intero ridotto TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro ridotto 18 euro

– intero ridotto TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 32 euro ridotto 22 euro

– intero ridotto TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 45 euro ridotto 32 euro

– intero ridotto POLTRONISSIME e VIP – intero 80 euro ridotto 55 euro

e – intero ridotto SETTORE OSPITICURVA SUD € 15 – Chiusura vendite ospiti: 6/12/2018 ore 19;

– Chiusura vendite ospiti: Limitazione Tdt (tessera del tifoso) per settore ospiti: no;

Ulteriori limitazioni vendita tagliandi ospiti: no.

Riduzioni:

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni e Enti convenzionati (Anmic, Anmig, Anmil, Ens, Unms)

