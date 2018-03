Pescara-Carpi 0-1 | Il Delfino targato Epifani non decolla, secondo stop consecutivo

Nel recupero della settima giornata di ritorno il Pescara viene battuto in casa dal Carpi. Gli emiliani espugnano l'Adriatico vincendo di misura: 1-0. Il neo tecnico Massimo Epifani le prova tutte cambiando, nella ripresa, l'intero fronte d'attacco, ma non c'è niente da fare: il risultato resta immutato e i biancazzurri perdono per la seconda volta consecutiva sotto la sua gestione.

Il match

In vantaggio gli emiliani nella prima frazione con Sabbione, nella ripresa i biancorossi portano a casa l’intera posta. Il Pescara così rimane fermo a 36 punti. Nel prossimo turno i biancazzurri faranno visita, domenica pomeriggio 17 marzo, all’Avellino. Il match inizierà alle 17:30.

Il tabellino

Pescara (3-5-1-1): Fiorillo; Perrotta, Coda, Fornasier; Fiamozzi, Coulibaly, Brugman (C), Machin (78’ Falco), Balzano; Cappelluzzo (72’ Cocco), Bunino (58’ Mancuso). A disposizione: Savelloni, Crescenzi, Yamga, Pettinari, Mazzotta, Gravillon, Capone, Carraro, Bàez. Allenatore: M. Epifani.

Carpi (3-5-1-1): Colombi; Capela, Poli (C), Ligi; Di Chiara, Sabbione, Mbaye, Garritano (66’ Concas), Pachonik (75’ Bittante); Jelenic (46’ Verna); Melchiorri. A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Giorico, Malcore, Palumbo, Pasciuti, Saric, Brosco, Calapai. Allenatore: N. Calabro.

Reti: 11’ Sabbione (C)

Ammoniti: 29’ Mbaye, 78’ Ligi (C)

Direzione di gara: Marco Serra di Torino coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Domenico Rocca di Vibo Valentia, quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce.