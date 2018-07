Pescara, calciomercato: arrivano altri quattro nuovi acquisti

Quattro nuovi acquisti per il Pescara Calcio, in vista della prossima stagione di Serie B. La società del Delfino, infatti, ha comunicato la conclusione positiva di quattro trattative, rispettivamente per due difensori e due centrocampisti.

Si tratta di Alessandro Celli classe '97 e Daniele Celiento classe '94, e di Josè Machin classe 1996, centrocampista guineiano arrivato dopo il riscatto del cartellino dalla Roma. Arriva anche il centrocampista Andrea Palazzi dall'Inter, che torna a Pescara con la formula del riscatto e controriscatto.