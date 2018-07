Pescara, calciomercato: arriva Antonucci, diversi prestiti fra le giovanili

Mirko Antonucci, classe '99 è ufficalmente un giocatore del Pescara. L'attaccante infatti arriva in prestito dalla Roma, dove ha militato fin dall'età di 13 anni. Ha debuttato in Serie A il 24 gennaio 2018 contro la Sampdoria. Il 2 maggio ha esordito in Champions League contro il Liverpool durante la semifinale.

Sul fronte delle giovanili, da registrare il prestito di Ibrahima Diallo, Leonardo Maloku, Fabio Morselli, Luca Scimia e Alessandro Celli all’ Alma Juventus Fano 1906 dove ritroveranno alla guida tecnica il Mister Massimo Epifani. Domenica 22 luglio invece è in programma la prima amichevole stagionale, a Palena, contro la Flacco Porto.