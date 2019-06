Pescara Calcio: è Zauri il nuovo allenatore del Delfino

Luciano Zauri sarà l'allenatore del Pescara per la prossima stagione di Serie B. La decisione del presidente Sebastiani sarà ufficializzata con una conferenza stampa fra lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno. Zauri, già tecnico della pimavera biancazzurra, è stato calciatore della Lazio, Atalanta e Sampdoria con il ruolo di difensore.

Il Pescara ha nominato anche un nuovo direttore sportivo, ovvero Antonio Bocchetti ex difensore del Pescara di Zeman, e punterà a ringiovanire la rosa ed a disputare un campionato da protagonista come nella stagione appena conclusa, in cui la corsa ai playoff per la Serie A si è interrotta in semifinale contro il Verona.

Dopo le ferie estive, i giocatori si ritroveranno ad inizio luglio per le visite mediche per poi partire per Lucoli, dove si svolgerà il ritiro.