Pescara Calcio: ultimo allenamento a Montesilvano, si parte per Palena

Ultimo allenamento al Centro Vestina di Montesilvano questa mattina per i giocatori del Pescara Calcio, che per sette giorni si sono trovati nel centro sportivo per la prima parte della preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie B. Nel pomeriggio, infatti, arriveranno a Palena dove proseguiranno il ritiro.

Ieri c'è stata una partita interna fra i giocatori, terminata 2 -1 con gol di Machin, Forte e Mancuso. Sul fronte mercato, intanto, arriva Cristiano Del Grosso. Classe 1983, di Giulianova, può vantare 240 presenze in serie A con 10 stagioni fra Cagliari, Ascoli, Siena, Atalanta e Spal.