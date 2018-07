Pescara Calcio: in arrivo un triangolare con Fano e Pineto

Torna in campo il Pescara Calcio per un triangolare in programma sabato 28 luglio a Pineto. I biancazzurri scenderanno in campo allo Stadio Comunale "Pavone Mariani" affrontando le formazioni di Fano e Pineto.

Fischio d'inizio alle ore 20.30. I biglietti saranno in vendita prima della partita al botteghino con i seguenti prezzi:

Costo per biglietto a tariffa unica euro 5

Apertura cancelli (tribuna\distinti) ore 20:00 circa

Sul fronte mercato, Scognamiglio è ufficialmente un giocatore del Pescara Calcio, il difensore classe 1987 arriva dal Cesena. Parte invece Daniele Celiento, ceduto al Catanzaro.