Pescara Calcio, The Official Store chiuso per rinnovo locali

La Delfino Pescara 1936 comunica che da oggi, mercoledì 10 gennaio, The Official Store di Viale Regina Margherita 3 resterà chiuso per rinnovo locali. Per qualsiasi necessità, assistenza o vendita è possibile contattare i gestori attraverso la mail ufficiale “officialstore@pescaracalcio.com” o visitando la pagina Facebook “The Official Store Pescara Calcio“.

Per altre informazioni si può contattare la segreteria al numero di telefono 085/4415055.