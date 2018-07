Pescara Calcio: striscione offensivo contro il Presidente Sebastiani

Un lungo striscione dai caratteri cubitali è stato esposto da ignoti lungo il guard-rail dell'asse attrezzato, ben visibile dalla rotatoria che collega Corso Vittorio Emanuele con viale Marconi. Sul pezzo di stoffa di circa 10 metri è riportata una frase offensiva nei confronti del presidente della Pescara calcio Daniele Sebastiani.

Il messaggio inequivocabile non è firmato e non vi sono sigle riconducibili a club ultrà organizzati. Tutto lascia presupporre che si tratti di un gesto isolato anche negli ambienti della tifoseria regna una forte preoccupazione circa le voci insistenti, ma non confermate, di una possibile ispezione della GdF riguardante i bilanci societari dal 2015 ad oggi.