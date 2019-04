Il Pescara baby vince il campionato Primavera 2 e viene promosso

In attesa di conoscere il destino della prima squadra, sempre in corsa per un piazzamento play off, la formazione Primavera del Pescara ha vinto il suo campionato concludendo al primo posto il raggruppamento e lasciandosi alle spalle le temibili avversarie Lazio e Ascoli.

A sancire la promozione matematica nella Primavera 1 è stato il rotondo successo esterno a Foggia per 0-3 grazie alle reti siglate da Muniz, Pavone e Scimia.

I ragazzi di mister Zauri sfideranno il Bologna per la conquista della Supercoppa.

