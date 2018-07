Pescara Calcio: prezzi biglietti e riduzioni partite in casa 2018/2019

Biglietti a partire dai 9 euro per la prossima stagione di Serie B per le partite in casa del Pescara. La società biancazzurra, infatti, ha diffuso tutti i prezzi per i vari settori e per le varie categorie di tifosi, oltre ai criteri per le riduzioni ed il funzionamento della Fidelity Card "Pescarese 100% Away".

I prezzi previsti sono:

Curva Intero 12 euro

Curva ridotto 9 euro

Tribuna Adriatica Laterale 17 euro

Tribuna Adraitica Laterale ridotto 12 euro

Tribuna Adriatica Centrale 25 euro

Tribuna Adraitica Centrale ridotto 18 euro

Tribuna Majella Laterale 32 euro

Tribuna Majella Laterale ridotto 22 euro

Tribuna Majella Centrale 45 euro

Tribuna Majella Centrale laterale 32 euro

Poltronissima intero 80 euro

Poltronissima ridotto 55 euro

Ospiti Tariffa Unica 15 euro

Le riduzioni sono previste per:

Donne

Under 18

Over 60

Diversamente abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati con la Delfino Pescara 1936 quali ENS, UNMS, ANMIC, ANMIL e ANMIG

La Fidelity Card "Pescarese 100% Away" è confermata per l'acquisto ed uso dell'abbonamento. Sarà valida sia per l'acquisto e caricamento digitale del titolo di abbonamento, sia per acquistare i biglietti settore "Ospiti" per le partite in trasferta in caso di limitazioni. La Fidelity Card si può sottoscrivere solamente presso il Pescara Store di via Carducci 69 e online su www.ticketone.it e/o www.listicket.com.