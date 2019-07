Pescara Calcio, partita la campagna abbonamenti 2019/2020: ecco tutti i prezzi

Aperta la campagna abbonamenti del Pescara Calcio per la stagione 2019/2020. Ufficializzati infatti tutti i prezzi e le agevolazioni per i vari settori dello stadio Adriatico Cornacchia per il campionato in arrivo. Per l'occasione, la società ha preparato un divertente spot promozionale con lo slogan "Ricominci...AMO" nel quale i protagonisti saranno alcuni calciatori biancazzuri e mister Zauri.

Ecco tutti i prezzi per gli abbonamenti:

CURVA NORD

Intero € 155

Ridotto € 110

Intero prelazione (18/19) € 125

Ridotto prelazione (18/19) € 90

Intero fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 95

Intero fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 75

Ridotto fedeltà(almeno 17/18 e 18/19) € 70

Ridotto fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 55

CURVA SUD

Intero € 155

Ridotto € 110

Intero prelazione (18/19) € 125

Ridotto prelazione (18/19) € 90

Intero fedeltà(almeno 17/18 e 18/19) € 95

Intero fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 75

Ridotto fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 70

Ridotto fedeltà’ family (almeno 17/18 e 18/19) € 55

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE

Ridotto € 200

Intero prelazione (18/19) € 220

Ridotto prelazione (18/19) € 160

Intero fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 170

Intero fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 140

Ridotto fedeltà(almeno 17/18 e 18/19) € 120

Ridotto fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 95

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE

Intero € 335

Ridotto € 240

Intero prelazione (18/19) € 265

Ridotto prelazione (18/19) € 190

Intero fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 225

Intero fedeltàfamily (almeno 17/18 e 18/19) € 185

Ridotto fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 165

Ridotto fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 135

TRIBUNA MAJELLA LATERALE

Intero € 535

Ridotto € 385

Intero prelazione (18/19) € 465

Ridotto prelazione (18/19) € 335

Intero fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 415

Intero fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 340

Ridotto fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 300

Ridotto fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 245

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE

Intero € 745

Ridotto € 535

Intero prelazione (18/19) € 675

Ridotto prelazione (18/19) € 485

Intero fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 605

Intero fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 495

Ridotto fedeltà (almeno 17/18 e 18/19) € 435

Ridotto fedeltà family (almeno 17/18 e 18/19) € 355

POLTRONISSIMA