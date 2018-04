Pescara Calcio, parla Machin: "Pillon può aiutarci tanto in questo momento"

Dopo il pareggio esterno con il Palermo c'è ottimismo in casa biancazzurra. Josè Machin ha parlato in questi termini del nuovo allenatore del Pescara, Bepi Pillon:

"Mi ha fatto una gran bella impressione, può aiutarci tanto in questo momento e sta cercando di tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Ha fatto cose semplici e già a Palermo si sono visti i frutti. La squadra è messa bene in campo e con molta più personalità".

Oggi seduta di allenamento pomeridiana in vista della gara con il Bari in programma sabato 14 Aprile, alle ore 15, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Attivazione, lavoro tattico e partite a tema. Differenziato per Mattia Proietti,Gaston Brugman, Cesare Bovo.

Domani (12 aprile) è prevista una nuova seduta di allenamento al pomeriggio presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo a porte chiuse.