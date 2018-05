Pescara Calcio, Giuseppe Pillon è vicino al rinnovo del contratto

In settimana, e comunque prima di domenica, giorno del rompete le righe con l'amichevole a Scafa, ci dovrebbe essere l'incontro fra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il tecnico biancazzurro Giuseppe Pillon, che è sempre vicino alla conferma. La società sembra infatti orientata a rinnovare il contratto del tecnico di Preganziol in scadenza al 30 giugno.

La stessa cosa dovrebbe accadere con il direttore generale Giorgio Repetto. Potrebbe invece lasciare l'Abruzzo il ds Luca Leone. Sul fronte societario non si registrano novità sostanziali. Domenica 27 maggio, alle 18.30, è in programma l'inaugurazione del nuovo Pescara Store in via Carducci.

Questa mattina, invece, è stato premiato dal periodico Cronache Abruzzesi, come "Miglior Biancazzurro", Stefano Pettinari. All'attaccante sono state consegnate 100 bottiglie di vino "Cascina del Colle" e 100 di birra "Land Beer".