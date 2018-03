Pescara Calcio: il Delfino fa gola all'imprenditore Gilberto Candeloro

Il Pescara Calcio apre a Candeloro? Il noto imprenditore Gilberto Candeloro, infatti, nel corso di un intervento durante una trasmissione sportiva di Rete8 ha chiaramente fatto sapere di essere molto interessato ad entrare con quote nella società del Delfino. Le trattative con Sebastiani sarebbero a buon punto ed anzi, Candeloro ha fatto sapere che si stanno valutando tre ipotesi di contratto, con una (quella che lui stesso preferirebbe) dove ci sarebbe un grosso ed importante impegno economico ed altre meno significative.

L'imprenditore non ha chiaramente parlato di quote di maggioranza, ma ha lasciato intendere di essere pronto ad un ingresso da protagonista, con a fianco sempre altri soci "veterani" del settore considerando che lui stesso non ha una grande esperienza nel mondo del calcio, soprattutto per i livelli del Pescara Calcio. Candeloro infine ha detto di non essere interessato ad una singola squadra e società importante, ma di voler creare una filiera, una sorta di "network" composto da squadre locali fino a squadre con ambizioni nazionali ed internazionali.