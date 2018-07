Pescara Calcio: in arrivo l'amichevole contro il Teramo

Dopo la vittoria per 10 -0 contro la Flacco Porto Pescara, il Delfino si prepara per la seconda amichevole pre campionato. Domani, giovedì 26 luglio, ci sarà infatti la sfida contro il Teramo a Palena, dove la squadra si trova in ritiro.

Sono 800 i biglietti a disposizione, acquistabili direttamente al botteghino prima della partita. Il biglietto intero ha un costo di 8 euro, i ridotti 5 euro. Sul fronte delle giovanili, invece, prima riunione tecnica per pianificare ed organizzare la nuova stagione sportiva. Diverse le novità per lo staff di 72 collaboratori che si occuperà di tutte le categorie.

I ragazzi si immergeranno in una struttura ben collaudata, con staff medico dedicato, video analisi, foresteria e logistica con gli allenatori che si occuperanno della formazione dei giovani atleti anche al di fuori dell'ambito calcistico.