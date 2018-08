Pescara Calcio: riprendono gli allenamenti, nel pomeriggio c'è il Giulianova

Riprende il lavoro per i ragazzi di Pillon per preparare al meglio la sfida di domenica 12 agosto contro il Chievo, valida per la Coppa Italia. I biancazzurri ieri hanno svolto una seduta di attivazione atletica con esercizia di forza e tiri in porta, esercitazioni tattiche, possesso di palla e partitella nel pomeriggio.

Oggi invece ci sarà l'allenamento mattutino e poi l'amichevole contro il Giulianova alle 16.30 allo stadio Fadini della cittadina teramana. Ingresso 5 euro per tutti i settori, apertura botteghino alle ore 15.00.