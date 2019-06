Nasce la Pescara calcio Academy

Domenica 9 giugno alle ore 11, nella tribuna Vip dello Stadio Adriatico, verrà presentata la Pescara calcio Academy, iniziativa che avrà l'obiettivo di offrire a tecnici, dirigenti, genitori e ragazzi "l’opportunità di trovare figure professionali di alto profilo con cui relazionarsi in un’ottica di crescita e formazione - si legge in una nota - Non più, dunque, un mero allenamento fisico, ma un percorso finalizzato allo sviluppo di giocatori e atleti pensanti senza rinunciare all’aspetto ludico-sportivo (fondamentale per la motivazione e l’apprendimento)".

Ciascuna Academy avrà un tutor che valuterà il lavoro sul campo e si relazionerà con tecnici e genitori programmando incontri specifici ad ogni inizio stagione. Il percorso educativo prevede 60 ore di formazione (in aula e sui campi del Pescara Calcio) nell'ultima settimana di agosto e altre 50 ore settimanali di perfezionamento a inizio gennaio.

Inoltre si potrà assistere a 2 gare casalinghe del Pescara e, per i bambini più meritevoli, verrà organizzato a inizio gennaio uno stage di una settimana con i tecnici del Pescara Calcio. Le novità verranno riportate sul sito Internet ufficiale academy.pescaracalcio.com.