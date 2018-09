Amare i colori biancazzurri: nasce il progetto "Pescara Bond"

Sta per essere lanciato il Pescara Bond, operazione che vuole coinvolgere chiunque abbia a cuore i colori biancazzurri. La presentazione è in programma domani (12 settembre) alle ore 11 nella sala stampa del Delfino Training Center, a Città Sant’Angelo. E' la stessa società del Delfino a spiegare, con una breve nota, in cosa consiste il progetto, che verrà curato dalla compagnia "Tifosy":

"Sarà un’opportunità per investire nella crescita non solo della società, ma anche del territorio e di tutta la comunità".

Continua la preparazione dei biancazzurri

Intanto continuano gli allenamenti per i biancazzurri in vista della sfida di sabato 15 settembre, con la trasferta a Brescia. Oggi, al Delfino Training Center, doppia seduta tecnica agli ordini di mister Pillon. Questo il report giornaliero:

Lavoro differenziato per Andrea Palazzi e Luca Crecco ;

e ; terapie per Antonio Balzano e Giuseppe Scalera (trauma al ginocchio).

Domani (12 settembre) è in programma una seduta pomeridiana di allenamento, sempre nella struttura sportiva angolana.