Pescara-Benevento 1-0, il Delfino insegue il primo posto in classifica [DIRETTA]

Partita importantissima, quella che il Pescara disputerà oggi pomeriggio all'Adriatico: i biancazzurri, qualora dovessero battere i campani, balzerebbero infatti al primo posto in classifica scavalcando il Verona, fermato ieri sera dal Lecce nell'anticipo della settima giornata di Serie B.

Il Delfino si presenta a questo appuntamento forte delle due vittorie consecutive tra le mura amiche contro Foggia e Crotone, senza contare l'incredibile pareggio conseguito a Padova dopo essersi fatto rimontare da 2-0 a 2-2.

Tantissimi i tifosi giallorossi giunti in città per sostenere la propria squadra. Non mancano gli ex, sia in campo che in panchina: l'albanese Memushaj è tornato quest'estate dopo aver giocato in A con il Benevenuto durante la scorsa stagione, mentre l'allenatore ospite Cristian Bucchi ha militato nel Delfino sia come calciatore che come tecnico, allenando la squadra nella sfortunata avventura in Serie A 2012-2013 (iniziata con Stroppa, proseguita con Bergodi e conclusa, appunto, con Bucchi).

Il match

Al 10' l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Monachello su Antei e annulla il goal dell'attaccante abruzzese. Occasione sprecata al 17' per i padroni di casa: destro di Mancuso all'altezza del dischetto beneventano, il tiro è centrale e Puggioni blocca senza problemi.

Al 22' fa discutere una punizione concessa al Pescara: dopo la battuta di Brugman che serve Marras, c'è un giocatore del Benevento che fa un fallo di mano, ma l'arbitro non sanziona e concede soltanto un calcio d'angolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi.

Padroni di casa vicinissimi al vantaggio al 31': azione combinata Mancuso-Machin, colpo di tacco di Marras sotto porta ma il pallone si stampa sul palo! La gioia del goal, comunque, è soltanto rimandata: al 37', approfittando di un corner di Brugman, Leonardo Mancuso porta il Pescara sull'1-0!

Baroni concede quattro minuti di recupero prima di mandare tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

Il tabellino

Pescara: Fiorillo, Campagnaro, Del Grosso, Gravillon, Mancuso, Memushaj, Machin, Balzano, Brugman, Marras, Monachello.

Padova: Puggioni, Antei, Di Chiara, Tello Munoz, Viola, Maggio, Volta, Improta, Nocerino, Ricci, Asencio.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Cangiano e Mokhtar. Quarto uomo: Feliciani.