Pescara-Benevento 4-0 | Poker biancazzurro alla capolista, Adriatico in festa

Con quattro goal nel secondo tempo (Memushaj, doppietta di Machin e rigore di Maniero), il Pescara ha battuto 4-0 il Benevento capolista. Risultato netto e insindacabile. C'è stato decisamente il risveglio dopo la rocambolesca sconfitta interna con lo Spezia, che 7 giorni fa all'Adriatico aveva clamorosamente rimontato l'iniziale vantaggio dei ragazzi di Zauri.

Oggi, per la nona di campionato, ancora tra le mura amiche sono stati ospitati i giallorossi di Inzaghi, al vertice della classifica di Serie B. Ma a vincere è stato il Delfino.

Pescara-Benevento: la cronaca

Pronti via, al 2' i biancazzurri rischiano subito grosso su calcio d'angolo perché nell'area Bettella sta per innescare un contropiede, ma Scognamiglio salva la situazione. Al 9' il cross di Masciangelo non riesce ad agganciare Borrelli a centroarea. Un minuto più tardi, buon recupero difensivo ancora per Masciangelo, che prova una discesa a sinistra ma il suo tiro impatta sul portiere.

Al 15' lancio in profondità per Borrelli, ma la difesa ospite riesce ad alleggerire di testa sul portiere. Al 20' la squadra di Inzaghi conquista una punizione al vertice sinistro dell'area, senza tuttavia riuscire a sfruttarla. Al 25' occasionissima per il Delfino: Masciangelo, su contropiede in profondità, attende troppo a lungo nell'area per servire Galano, sbagliando il passaggio. E l'azione sfuma.

Al 26' Fiorillo disinnesca la "minaccia" di Coda. Al 29' il tacco di Marras prende in pieno il palo!

Al 30' Coda e Sau provano a intimorire la formazione di casa, ma il passaggio di Sau è errato e il risultato è un nulla di fatto. Al 34' Machin passa la palla a Busellato, ma il suo cross viene intercettato dal portiere. Finora i biancazzurri stanno giocando in maniera discreta, ed è già tanto il fatto di non subire reti dalla capolista. Sicuramente l'atteggiamento è positivo.

Al 40' Memushaj tenta da fuori area una conclusione bassa, ma la sfera termina di poco a lato. Al 44' ancora l'albanese crossa dal fondo, sopraggiunge Borrelli ma quest'ultimo impatta male sul pallone. Il primo tempo si conclude sul pareggio a occhiali.