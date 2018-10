Pescara-Benevento: le interviste post gara

In sala stampa c'è euforia tra i giornalisti locali che stuzzicano Bepi Pillon con discorsi trionfalistici.Iil tecnico biancazzurro, però, smorza l'entusiasmo e con molta saggezza analizza il buon momento del Pescara:

"E' stata la migliore interpretazione dall'inizio del campionato. Questa è una squadra che ha personalità, carattere e spirito di sacrificio. La sento mia al 100%. Avevamo tanta di quella rabbia in corpo che ci ha consentito di arrivare alla vittoria con una grande prova di orgoglio, annientando la vera favorita di questa serie B. Abbiamo preso gol su palla inattiva scaturita da un doppio errore dell'arbitro che invece di fischiare il fallo su Monachello ha concesso la punizione al Benevento per un intervento di Campagnaro che io considero regolare. Il primato è il giusto riconoscimento per il lavoro d'equipe che stiamo svolgendo già dal ritiro estivo. Non facciamo voli pindarici adesso. I calcoli vanno fatti ad aprile, quando verranno fuori tutte le candidate alla promozione. Questo è un torneo troppo livellato".