Pescara-Benevento: Curva Sud ai tifosi ospiti, ecco dove andranno gli abbonati biancazzurri

La Delfino Pescara 1936 spiega che la decisione è stata presa "in previsione della massiccia presenza di sostenitori del Benevento che assisteranno alla gara" e "in accordo con la locale Questura, per motivi di ordine pubblico"