Conto alla rovescia per Pescara-Bari, ecco i giocatori convocati da Pillon

Seduta di allenamento al mattino per i biancazzurri, in vista della 35a partita di Serie B tra Pescara e Bari, in programma sabato 14 aprile alle ore 15 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Messa in azione, esercizi di possesso di palla e percorso di agilità con Prof Tafuro, a seguire partitella a campo ridotto e esercizi tattici con palla inattiva. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti.

Qui di seguito i convocati di mister Pillon per Pescara-Bari: