Sale la febbre per Pescara-Ascoli, già venduti quasi 3.000 biglietti

Volge al termine la settimana lavorativa dei biancazzurri in vista della prossima sfida di Campionato tra Pescara e Ascoli in programma sabato 12 maggio, alle ore 15, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Biglietti a ruba: ne sono già stati venduti 2991, di cui 1460 per il settore ospiti.

Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro e Filippo Falco. Terapie per Cesare Bovo, Antonio Balzano e Mattia Proietti.

Domani è prevista una seduta di allenamento al mattino e a seguire consueta conferenza pre gara dell’allenatore Giuseppe Pillon – indicativamente alle ore 12 – presso la sala stampa del Delfino Training Center.