Pescara-Ascoli, vendita regolare: la gara si giocherà a porte aperte

Pescara-Ascoli, vendita regolare: la gara non si giocherà a porte chiuse. Non c'è stata, infatti, alcuna prescrizione sul coronavirus per la partita in programma domenica 1° marzo all'Adriatico.

La Lega Serie B ha disposto che quattro incontri della 7a giornata di ritorno non vengano aperti al pubblico: si tratta di Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus Entella-Crotone.

Di conseguenza, la vendita dei biglietti per il derby con l'Ascoli procede regolarmente sia per i tifosi locali sia per gli ospiti, ai quali cui è stato riservato l'intero settore di curva sud. Il match, insomma, verrà disputato regolarmente.