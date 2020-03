Torna a vincere e a segnare punti in classifica il Pescara di Legrottaglie. Dopo tre sconfitte consecutive, i biancazzurri portano a casa il derby con l'Ascoli in una partita ricca di emozioni e di agonismo. Primo tempo in cui il Pescara passa in vantaggio ma viene subito raggiunto dai marchigiani. Nella ripresa, il Delfino prende coraggio e crea diverse occasioni da gol, fino alla rete spettacolare di Memushaj che vale la vittoria.

PRIMO TEMPO

Al 4' ammonito Gravillon dell'Ascoli per un fallo su Maniero che rimane ferito al naso.Per questo, all'8' esce lo stesso Maniero per Borrelli. AL 18' bella conclusione di Morosini in area: palla che sfiora la traversa. Al 22' Morosini si trova un pallone al centro dell'area, para Fiorillo. Al 25' altra conclusione di Morosini che finisce a lato. Al 29' Scamacca di testa, facile parata per il portiere biancazzurro. Al 30' Clemenza dal limite con una bella conclusione a giro, alta sopra la traversa. Al 32' ammonito per simulazione Memushaj, protestano i biancazzurri. Al 39' Busellato da buona posizione calcia male e palla alta sopra l'incrocio dei pali. Al 42' errore fatale di Leali, palla che arriva a Galano che lucido serve Busellato che insacca: 1-0 per il Pescara. Al 46' Morosini questa volta non sbaglia: destro rasoterra che s'infila alle spalle di Fiorillo: 1-1. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 46' conclusione fuori misura di Zappa su una ripartenza.Al 53' botta da circa 25 metri di Palmiero fra le braccia del portiere dell'Ascoli. Un minuto dopo Clemenza di sinistro sfiora il gol, palla di pochissimo a lato. Al 56' buona occasione per Galano dal centro dell'area, ma la conclusione è debole. Sul calcio d'angolo Scamacca salva sulla linea per l'Ascoli. Al 62' conclusione di Clemenza rasoterra, blocca Leali. Al 65' cross di Palmiero per Scognamiglio che di testa manda alto. Nel Pescara esce Borrelli ed entra Bocic. Borrelli viene ammonito al momento del cambio. Un minuto dopo nell'Ascoli entra Brlek Covic ed esce Petrucci. Al 69' esce Morosini entra Ninkovic. Al 76' ammonito Eramo dell'Ascoli. All'80' grandissimo gol di Memushaj con un tiro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali: 2-1 per il Pescara. All'82' esce Eramo ed entra Piccinocchi nell'Ascoli. Un minuto dopo Bocic serve un pallone verso Galano, ma Gravillon salva in angolo. All'85' esce Zappa entra Drudi. All'86' cartellino giallo per Trotta. All'89' ammonito Brlek. Al 90' Galano di testa da pochi metri, para il portiere dell'Ascoli. Al 92' gran conclusione sempre di Galano a giro, bella parata di Leali. A 93' incredibile carambola davanti la porta del Pescara: doppio palo e palla che alla fine viene allontanata dal Pescara. Al 94' ammonito Cavion. Al 95' finisce il match: 2-1 per il Pescara

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa (86′ Drudi), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Clemenza, Galano; Maniero (10′ Borrelli) (66′ Bocic). A disposizione: Alastra, Farelli, Campagnaro, Marafini, Crecco, Bruno, Melegoni, Pavone. Allenatore: Legrottaglie

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo (82′ Piccinocchi), Petrucci (67′ Brlek), Cavion; Morosini (71′ Ninkovic); Scamacca, Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Andreoni, De Alcantara, Ferigra, Sernicola, Valentini, Covic. Allenatore: Stellone

Reti: 43′ Busellato, 45+2 Morosini, 80′ Memushaj

Ammonizioni: Gravillon (A), Memushaj (P), Scamacca (A), Eramo (A), Trotta (A), Brlek (A), Cavion (A)

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.

Arbitro: Marinelli di Tivoli