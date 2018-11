Pescara - Ascoli: la cronaca live della partita [ DIRETTA ]

All'Adriatico Cornacchia si sfidano il Pescara e l'Ascoli in un match che ha quasi il sapore di un derby e fondamentale per il cammino di entrambe le squadre in campionato. I biancazzurri tornano in campo dopo la batosta incassata contro il Palermo, mentre i marchigiani arrivano dalla sconfitta di misura contro il Padova.

Pescara - Ascoli: la cronaca

Circa 10.000 tifosi presenti all'Adriatico Cornacchia, di cui 2.000 provenienti da Ascoli.

Al 3' calcio d'angolo per il Pescara senza però creare pericoli ai marchigiani.

Al 5' tiro debole da fuori area di Monachello, nessun problema per il portiere dell'Ascoli Lanni

All'8' sinistro da fuori di Ninkovic, palla lontana dalla porta di Fiorillo