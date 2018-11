Pescara calcio Stadio / Viale V. Pepe, 41

Pescara-Ascoli, l'intera curva Sud dello Stadio Adriatico riservata ai tifosi piceni

A disposizione dei supporter marchigiani ci saranno ben 1.700 posti. Chi ha un abbonamento in curva Sud sarà dirottato, solo in occasione di questa partita, nel settore Tribuna Adriatica Laterale. Lo fa sapere il Delfino in una nota