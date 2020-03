Pescara Ascoli: la cronaca della sfida all'Adriatico Cornacchia - DIRETTA

Tutto pronto per l'attesa sfida fra il Pescara di Legrottaglie e l'Ascoli in programma dalle 21 allo stadio Adriatico - Cornacchia. Dopo la figuraccia contro il Crotone, servono punti e morale ai biancazzurri.

PRIMO TEMPO

Al 4' ammonito Gravillon dell'Ascoli per un fallo su Maniero che rimane ferito al naso.Per questo, all'8' esce lo stesso Maniero per Borrelli. AL 18' bella conclusione di Morosini in area: palla che sfiora la traversa. Al 22' Morosini si trova un pallone al centro dell'area, para Fiorillo. Al 25' altra conclusione di Morosini che finisce a lato. Al 29' Scamacca di testa, facile parata per il portiere biancazzurro. Al 30' Clemenza dal limite con una bella conclusione a giro, alta sopra la traversa. Al 32' ammonito per simulazione Memushaj, protestano i biancazzurri. Al 39' Busellato da buona posizione calcia male e palla alta sopra l'incrocio dei pali. Al 42' errore fatale di Leali, palla che arriva a Galano che lucido serve Busellato che insacca: 1-0 per il Pescara. Al 46' Morosini questa volta non sbaglia: destro rasoterra che s'infila alle spalle di Fiorillo: 1-1. Finisce il primo tempo.

PESCARA

Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo ; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Clemenza; Maniero

A disposizione : Alastra, Farelli, Campagnaro, Marafini, Crecco, Drudi, Bruno, Melegoni, Borrelli, Bocic, Pavone

Allenatore: Nicola Legrottaglie

ASCOLI

Leali ; Pucino , Gravillon, Brosco, Padoin; Cavion, Petrucci, Eramo, Morosini; Scamacca, Trotta.

A disposizione Marchegiani, Novi Andreoni, De Alcantara, Ferigra, Sernicola, Valentini, Brlek,Covic, Petrucci, Piccinocchi, Ninkovic

Allenatore: Roberto Stellone