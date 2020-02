Pescara-Ascoli, il prezzo dei biglietti per la partita di domenica

Biglietti Pescara-Ascoli. Ufficializzati i prezzi dei tagliandi per la partita in programma allo stadio Adriatico-Cornacchia domenica 1 marzo alle ore 21.

I biglietti sono in vendita sul sito della Pescara Calcio e nello store ufficiale. Disponibili anche su Ticketone cliccando a questo LINK.

Prevista l'apertura del botteghino, lato curva nord, il giorno della partita.

Questi i prezzi dei biglietti:

CURVA NORD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro – ridotto 24,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro – ridotto 34,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 90,00 euro – ridotto 63,00 euro

ABBONATI CURVA SUD – libero accesso in Tribuna adriatica sia lato Nord che lato Sud

CURVA SUD DESTINATA ALLA TIFOSERIA OSPITE - Tariffa unica 15,00 euro, nessuna limitazione TDT

Chiusura vendite settore ospiti fissata per sabato 29 Febbraio, ore 19,00.