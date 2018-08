Doppia seduta per i biancazzurri, oggi amichevole contro l'Angolana

Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro di attivazione aerobico al mattino con esercizi di forza e tiri in porta; nel pomeriggio attivazione tecnica, esercizi di possesso palla, tattica difensiva e partitella finale. Lavoro differenziato per Manuel Marras e Hugo Campagnaro; fermo Cristiano Del Grosso per risentimento muscolare.

Oggi è prevista una seduta di allenamento al mattino e partita amichevole nel pomeriggio, con inizio alle ore 17, contro la Renato Curi Angolana presso lo stadio comunale di Città Sant’Angelo.

Calcio Giovanile

Confermata l'amichevole tra Viola Sambuceto e Pescara per la Primavera biancazzurra di mister Luciano Zauri, domenica 12 agosto alle ore 17, presso il centro sportivo "Cittadella dello sport" di San Govanni Teatino.