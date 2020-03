Il Pescara si allena in video chat su Skype e dà mascherine personalizzate. Da oggi, infatti, la società biancazzurra ha avviato sedute particolari, fornendo anche mascherine in stoffa e cotone bollite a 90 gradi per poter essere poi riutilizzate. Ecco che cosa ha spiegato il responsabile della comunicazione biancazzurra, Massimo Mucciante:

"Stiamo studiando dei prototipi con queste protezioni, che non sono risolutive ma servono ai nostri ragazzi in questo particolare momento".

Dunque, a partire dalla giornata odierna, medici e preparatori si collegheranno con i calciatori, che sono nelle rispettive case, per effettuare sedute di un'ora. Domani, 15 marzo, la società deciderà se riprendere il lavoro dei giocatori in sede o se optare, come sembra al momento probabile, per un ulteriore periodo di stop.