Il Pescara di Epifani cerca di ripartire e si prepara alla sfida con l'Avellino

Seduta tecnica con esercizi difensivi e attacco alla porta. Terapie per Hugo Campagnaro e Mattia Proietti. Differenziato per Luca Valzania e Filippo Falco. Da registrare l'uscita anzitempo per Antonio Mazzotta (fastidio all'adduttore destro)