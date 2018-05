Il Pescara continua gli allenamenti, c'è da preparare la sfida con il Venezia

Il Pescara continua la preparazione atletica in vista della prossima partita di Serie B (l'ultima di questo campionato) in casa del Venezia in programma venerdì 18 maggio, alle ore 20.30, presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Ieri allenamento pomeridiano per i biancazzurri.

Video e lavoro su campo sotto sotto il diluvio al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Antonio Balzano. Termina anzitempo Michele Fornasier per infiammazione tendine.

Oggi è prevista una seduta di allenamento, sempre al pomeriggio, presso il Delfino Training Center. Da registrare la partenza anticipata della squadra per Venezia, in programma mercoledì 16, subito dopo l’allenamento del mattino.