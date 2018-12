Perugia-Pescara, le formazioni ufficiali del posticipo di Serie B 

Tutto pronto allo stadio Renato Curi per il posticipo di Serie B tra Perugia e Pescara che, in caso di vittoria, consentirebbe ai biancazzurri di agguantare il Palermo al primo posto in classifica e, soprattutto, sganciarsi dal Cittadella attualmente a pari punti proprio con il Delfino.

I due allenatori, Alessandro Nesta e Bepi Pillon, hanno svelato le loro scelte.

Ecco i 22 calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto:

PERUGIA: Ferreira, Jawad, Verre, Mustaccio, Vido, Dogo, Yves, Bordin, Cremonesi, Dragomir, Gyomber. Allenatore: Nesta

PESCARA: Kastrati, Del Grosso, Gravillon, Mancuso, Machin, Brugman, Marras, Perrotta, Crecco, Melegoni, Ciofani. Allenatore: Pillon

